Другие материалы
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Происшествия
13.12.2019, 15:16
Сотрудники ФСБ задержали в Москве пятерых исламских террористов
13 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве пятерых членов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Среди заде...
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Происшествия
13.12.2019, 14:20
Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе выросла до 7 тысяч квадратных метров
13 декабря. Mossovetinfo.ru – Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе выросла до 7 тысяч квадратных метров, сообщается в микроблоге столичного управления МЧС. Сообщается, что произошло о...
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Происшествия
13.12.2019, 13:42
Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе выросла до 3 тысяч квадратных метров
13 декабря. Mossovetinfo.ru – Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе выросла до 3 тысяч квадратных метров, сообщается в микроблоге столичного управления МЧС. Сообщается, что внутри скла...