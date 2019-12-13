13 декабря. Mossovetinfo.ru – Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе выросла до 7 тысяч квадратных метров, сообщается в микроблоге столичного управления МЧС.



Сообщается, что произошло обрушение кровли на площади в 300 квадратных метров.



В тушении задействованы более 120 человек личного состава, 42 единицы техники, а также 2 вертолета Московского авиационного центра.