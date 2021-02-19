По обвинению в хищении 500 млн рублей арестован первый замглавы департамента Правительства Москвы

19 февраля. Mossovetinfo.ru - Басманный суд Москвы в пятницу 19 февраля арестовал обвиненного в хищении 500 миллионов рублей первого заместителя руководителя Департамента территориальных органов Москвы, экс-главу Рузского района Московской области Максима Викторовича Тарханова и его «подельников» по делу о хищении при строительстве очистных сооружений в Рузе.



"Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2021 года в отношении Тарханова Максима, Рослякова Павла и Рыбакова Артема, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы суда.



Ранее стало известно о задержании сотрудниками Следственного комитета и Федеральной службы безопасности М.Тарханова и других фигурантов дела.



По данным следствия, реконструкция комплекса очистных сооружений в подмосковной Рузе была организована в меньшем объеме, чем предусматривало соглашение с привлеченной без проведения конкурса организацией. В итоге ввод объекта в эксплуатацию стал невозможен. Бюджету был нанесен ущерб 500 миллионов рублей. Следствие полагает, что участники сговора в период 2016-2018 годов похитили несколько сотен миллионов рублей, выплаченных на не выполненные работы.



Расследование дела продолжается.



Деяния, предусмотренные этой статьей, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Максим Тарханов ушел в отставку с поста главы Рузского городского округа с 5 ноября 2018 года. Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина от 6 ноября 2018 года N 889-РМ «О Тарханове М.В.», был принят «с заключением служебного контракта сроком на два года, но не превышающим срок полномочий Мэра Москвы» на должность первого заместителя Департамента территориальных органов Правительства Москвы.



Распоряжением Мэра Москвы от 06.11.2020 N 597-РМ «О Тарханове М.В.», в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта» Собянин вновь назначил Тарханова Максима Викторовича на должность первого заместителя руководителя ДТО.



Отметим, что Первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Тарханов Максим Викторович является Руководителем Рабочей группы Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком – ред.) по оказанию содействия избирательным комиссиям города Москвы в реализации их полномочий. В рабочую группу входят начальники организационных управлений префектур Москвы.