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Происшествия     11.10.2022 09:39

Подозреваемые в выращивании конопли задержаны сотрудниками полиции в Орехово-Зуево

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Теги:  конопля  плантация  полиция  задержание  суд 

11 октября. Mossovetinfo.ru - Плантация конопли была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домов в д. Мисцево, подозреваемые в выращивании наркосодержащих растений, а также в сбыте наркотиков, - двое жителей ближнего зарубежья, - задержаны сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке СОБР ГУНК МВД России. Об этом сообщает сайт полиции Подмосковья со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«В ходе осмотра места происшествия изъято три мешка с веществом растительного происхождения, 97 кустов растений, а также специальное оборудование, которое использовалось для их культивирования», – отмечается в сообщении.

Орехово-Зуевским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Карта места

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Теги: 
конопля  плантация  полиция  задержание  суд 

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