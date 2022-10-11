Подозреваемые в выращивании конопли задержаны сотрудниками полиции в Орехово-Зуево

11 октября. Mossovetinfo.ru - Плантация конопли была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домов в д. Мисцево, подозреваемые в выращивании наркосодержащих растений, а также в сбыте наркотиков, - двое жителей ближнего зарубежья, - задержаны сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке СОБР ГУНК МВД России. Об этом сообщает сайт полиции Подмосковья со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.



«В ходе осмотра места происшествия изъято три мешка с веществом растительного происхождения, 97 кустов растений, а также специальное оборудование, которое использовалось для их культивирования», – отмечается в сообщении.



Орехово-Зуевским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.