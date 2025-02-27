28 февраля — Mossovetinfo.ru — Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили его помощник Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Они признались, что были завербованы украинской разведкой и хотели взорвать бомбу в Сретенском монастыре, сообщают СМИ. Также Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о том, что предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов).
«В результате проведенных мероприятий в г. Москве задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные ГУР МОУ посредством мессенджера «Телеграм». В ходе следственных действий изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с фотографиями задержанных и измененными установочными данными», - говорится в сообщении ФСБ.
ФСБ сообщает, что «фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 г. были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона. В декабре 2024 г. через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в г. Москве. После совершения преступления они планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами».
В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы.
В то же время, время Коммерсант
сообщил, что убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик храма в Сокольниках «Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили его помощник Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Они признались, что были завербованы украинской разведкой и хотели взорвать бомбу в Сретенском монастыре», отмечается в сообщении.
«Первое покушение планировалось в начале 2025 года. Однако, в связи с тем, что Денис был задержан, оно не было осуществлено»,— рассказал Никита Иванкович. Видео с его показаниями опубликовано Telegram-каналом «RT на русском». Вторая попытка убить митрополита была запланирована на конец февраля.
Денис Попович признался, что был завербован для слежки за митрополитом Тихоном. Он утверждает, что согласился из-за угроз его родственникам со стороны Главного управления разведки Минобороны Украины. Впоследствии ему поручили убить митрополита.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов) (род. 2 июля 1958, Москва) — епископ Русской православной церкви; митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской митрополии (с 11 октября 2023 года). С 1995 по 2018 год был наместником Сретенского монастыря в городе Москве. Кандидат исторических наук (2024). Председатель Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие(.)Ru. По результатам первых трёх месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.
Накануне, 27 февраля 2025 года, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, принял участие в заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Возглавил заседание Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.