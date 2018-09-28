28 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции в Москве предотвратили мошенничество на 12 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.
Оперативники установили, что группа злоумышленников, предоставив в один из московских банков подложные документы одной из юридических организаций, попытались снять с ее расчетных счетов 12 миллионов рублей.
По данному делу задержано четверо подозреваемых мужчин в возрасте от 25 до 52 лет. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один подозреваемый отправлен под домашний арест, еще один заключен под стражу.
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