28 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции в Москве предотвратили мошенничество на 12 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.



Оперативники установили, что группа злоумышленников, предоставив в один из московских банков подложные документы одной из юридических организаций, попытались снять с ее расчетных счетов 12 миллионов рублей.



По данному делу задержано четверо подозреваемых мужчин в возрасте от 25 до 52 лет. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один подозреваемый отправлен под домашний арест, еще один заключен под стражу.