Происшествия     12.01.2026 10:19

Полицейские в Москве предотвратили передачу мошенникам денег, похищенных у пенсионерки

12 января — Mossovetinfo.ru — Полицейские в Москве предотвратили передачу мошенникам денег, похищенных у пенсионерки, эти деньги незадолго до задержания 22-летнего жителя Санкт-Петербурга забрал у незнакомой ему пенсионерки на территории парковки на Таллинской улице, сообщила московская полиция со ссылкой на пресс-службу УВД по СЗАО.

В сообщении отмечается, что «на Строгинском бульваре сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Строгино обратили внимание на молодого человека, чье поведение вызвало у них подозрение. В ходе общения гражданин начал заметно нервничать и не смог предоставить документы, подтверждающие личность.

При личном досмотре полицейские обнаружили у 22-летнего жителя Санкт-Петербурга крупную сумму наличных денег, происхождение которых он не объяснил, после чего был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Сотрудники полиции выяснили, что незадолго до задержания гражданин забрал денежные средства у незнакомой ему пенсионерки на территории парковки на Таллинской улице. Используя камеры видеонаблюдения, полицейские отследили момент передачи пожилой женщиной денежных средств в руки задержанного, получили ее фотоизображение и предположительный адрес дома, где она проживала.
В результате поквартирного обхода сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили 87-летнюю жительницу столицы, ставшую жертвой мошеннических действий».

Следователем Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Предварительно установлено, что незадолго до произошедшего аферисты позвонили пенсионерке под предлогом замены домофона и получили от нее код из смс. В дальнейшем, представляясь работниками правоохранительных органов, мошенники запугали женщину потерей сбережений и необходимостью их декларирования.

По инструкции злоумышленников гражданка собрала имевшиеся дома наличные деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму более 650 тысяч рублей, после чего вышла на улицу и в указанном ей месте на Таллинской улице передала их незнакомому молодому человеку, назвавшему «кодовое слово».

