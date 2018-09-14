14 сентября. Mossoverinfo.ru – Сотрудники столичной полиции задержали двух подозреваемых в похищении и избиении мужчины, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Вечером 12 сентября в полицию поступило сообщение о похищении мужчины на улице Грузинский вал. Было установлено, что двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись.



В Москве был введен план «Перехват». В результате вечером на улице Покровка был обнаружен разыскиваемый автомобиль. В салоне находились двое мужчин 1970 и 1992 года рождения, а также потерпевший 1980 года рождения. У него были диагностированы сотрясение мозга, а также травмы грудной клетки. Потерпевший был доставлен в больницу, двое подозреваемых были задержаны. Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.