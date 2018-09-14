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Происшествия     14.09.2018 08:56

Полицейские в Москве задержали подозреваемых в похищении и избиении мужчины

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Теги:  полиция  похищение  похищение человека  задержание 

14 сентября. Mossoverinfo.ru – Сотрудники столичной полиции задержали двух подозреваемых в похищении и избиении мужчины, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 12 сентября в полицию поступило сообщение о похищении мужчины на улице Грузинский вал. Было установлено, что двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись.

В Москве был введен план «Перехват». В результате вечером на улице Покровка был обнаружен разыскиваемый автомобиль. В салоне находились двое мужчин 1970 и 1992 года рождения, а также потерпевший 1980 года рождения. У него были диагностированы сотрясение мозга, а также травмы грудной клетки. Потерпевший был доставлен в больницу, двое подозреваемых были задержаны. Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.


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Теги: 
полиция  похищение  похищение человека  задержание 

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