Полицейские задержали подозреваемого застрелившего охранника в ТЦ в городе Балашихе

17 апреля. Mossovetinfo.ru - Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления по месту его жительства – убийстве из огнестрельного оружия ночью в ТЦ охранника, сообщает официальный сайт подмосковной полиции со ссылкой на официального представителя МВД России.



Сообщение о стрельбе в торговом центре на улице Рождественской поступило в полицию ночью. Установлено, что в ночное время неизвестный мужчина проник в помещение торгового центра и из предмета, похожего на ружье, выстрелил в охранника, после чего скрылся.