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Происшествия     17.04.2022 13:07

Полицейские задержали подозреваемого застрелившего охранника в ТЦ в городе Балашихе

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Теги:  Мужчину  застрелившего охранника ТЦ в Балашихе  задержали в Подмосковье 

17 апреля. Mossovetinfo.ru - Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления по месту его жительства – убийстве из огнестрельного оружия ночью в ТЦ охранника, сообщает официальный сайт подмосковной полиции со ссылкой на официального представителя МВД России.

Сообщение о стрельбе в торговом центре на улице Рождественской поступило в полицию ночью. Установлено, что в ночное время неизвестный мужчина проник в помещение торгового центра и из предмета, похожего на ружье, выстрелил в охранника, после чего скрылся.

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Карта места

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Теги: 
Мужчину  застрелившего охранника ТЦ в Балашихе  задержали в Подмосковье 

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