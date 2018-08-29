Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     29.08.2018 17:30

Полиция Москвы проводит проверку по факту публикации видео с убийством котят

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  полиция  проверка  жестокое обращение с животными 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Полиция Москвы проводит проверку по факту публикации в одной из соцсетей видеоролика в котором мужчина убивает котят, сообщает пресс-служба московского управления МВД.

С заявлением о публикации в соцсети видео и фотографий с убийством котят в полицию обратилась жительница Москвы.

Полиция устанавливает лиц, причастных к распространению данных фото- и видеоматериалов, чтобы привлечь их к ответственности.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
полиция  проверка  жестокое обращение с животными 

Возврат к списку

Лента новостей

17:30 Происшествия Полиция Москвы проводит проверку по факту публикации видео с убийством котят

15:53 Город (Москва и область) Музей Маяковского в Москве откроют после ремонта в 2019 году

15:18 Город (Москва и область) Форум «Город образования» пройдет в Москве с 30 августа по 2 сентября

14:17 Общество Температурный рекорд века для 29 августа зафиксирован в Москве

14:07 Город (Москва и область) Собянин: обеспечим максимальную социальную защиту москвичей в связи с пенсионной реформой

Актуальные материалы

19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира

16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро

15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru