29 августа. Mossovetinfo.ru – Полиция Москвы проводит проверку по факту публикации в одной из соцсетей видеоролика в котором мужчина убивает котят, сообщает пресс-служба московского управления МВД.
С заявлением о публикации в соцсети видео и фотографий с убийством котят в полицию обратилась жительница Москвы.
Полиция устанавливает лиц, причастных к распространению данных фото- и видеоматериалов, чтобы привлечь их к ответственности.
17:30 Происшествия Полиция Москвы проводит проверку по факту публикации видео с убийством котят
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