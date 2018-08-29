29 августа. Mossovetinfo.ru – Полиция Москвы проводит проверку по факту публикации в одной из соцсетей видеоролика в котором мужчина убивает котят, сообщает пресс-служба московского управления МВД.



С заявлением о публикации в соцсети видео и фотографий с убийством котят в полицию обратилась жительница Москвы.



Полиция устанавливает лиц, причастных к распространению данных фото- и видеоматериалов, чтобы привлечь их к ответственности.