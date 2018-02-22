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Происшествия     22.02.2018 18:04

Полиция сообщила о выявлении шести наркопритонов в разных районах Москвы

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Теги:  Москва  наркопритоны 

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Московская полиция в своих сообщениях в четверг 22 февраля проинформировала о выявлении пяти наркопритонов в разных районах столицы. Также задержаны подозреваемые в покушении на сбыт наркотиков.

Отделы по контролю за оборотом наркотиков, выявили наркопритоны в Басманном районе, районе Марьино в квартире одного из домов в Батайском проезде, в районе Орехово-Борисово Южное в квартире на Воронежской улице, в районе Котловка на Севастопольском проспекте, в районе Бибирево на улице Лескова, в Можайском районе Москвы на Барвихинской улице.

Также 22 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что «на Ленинградском шоссе оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков при содействии сотрудников 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих граждан одной из среднеазиатских республик, подозреваемых в покушении на сбыт героина в особо крупном размере» у которых «при личном досмотре обнаружено 9 свертков с порошком, признанным в результате исследования героином» и «ходе обыска в квартире по месту проживания изъято аналогичное вещество массой около 3 килограммов».
По всем указанным случаям возбуждены уголовные дела.

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Теги: 
Москва  наркопритоны 

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