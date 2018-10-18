18 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в хищении денег с банковского счета на сумму 5,6 миллиона рублей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Преступление было совершено в мае. Подозреваемый – 29-летний житель Московской области - представился потерпевшему сотрудником «Глобэкс банка», и получив доступ к его банковскому счету, похитил оттуда деньги.



Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.