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Происшествия     02.03.2020 17:40

Полиция задержала трех фанатов за массовую драку на станции метро «Маяковская»

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Теги:  полиция  задержание  драка  фанаты  хулиганство 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Московская полиция задержала трех футбольных фанатов за массовую драку в московском метро, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Драка произошла в воскресенье, 1 марта, на станции метро «Маяковская». В результате произошла задержка в движении электропоездов, среди пассажиров началась паника. Причиной драки стали неприязненные отношения между футбольных клубов.

Сообщается, что по горячим следам на станции «Динамо» было задержано три человека в возрасте от 29 до 41 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что возле стадиона «Динамо», где в воскресенье встречались футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» произошло несколько стычек между болельщиками.


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Теги: 
полиция  задержание  драка  фанаты  хулиганство 

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