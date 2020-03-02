2 марта. Mossovetinfo.ru – Московская полиция задержала трех футбольных фанатов за массовую драку в московском метро, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.



Драка произошла в воскресенье, 1 марта, на станции метро «Маяковская». В результате произошла задержка в движении электропоездов, среди пассажиров началась паника. Причиной драки стали неприязненные отношения между футбольных клубов.



Сообщается, что по горячим следам на станции «Динамо» было задержано три человека в возрасте от 29 до 41 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается.



Ранее стало известно, что возле стадиона «Динамо», где в воскресенье встречались футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» произошло несколько стычек между болельщиками.