2 марта. Mossovetinfo.ru – Московская полиция задержала трех футбольных фанатов за массовую драку в московском метро, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Драка произошла в воскресенье, 1 марта, на станции метро «Маяковская». В результате произошла задержка в движении электропоездов, среди пассажиров началась паника. Причиной драки стали неприязненные отношения между футбольных клубов.
Сообщается, что по горячим следам на станции «Динамо» было задержано три человека в возрасте от 29 до 41 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что возле стадиона «Динамо», где в воскресенье встречались футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» произошло несколько стычек между болельщиками.
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