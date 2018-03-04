Происшествия 05.03.2018, 19:37 Посылку с кокаином изъяли на международном почтамте в Москве

5 марта. Mossovetinfo.ru - Посылку с кокаином из Колумбии изъяли на международном почтамте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Посылка была от...

Происшествия 04.03.2018, 18:37 Толкнувший Собчак гражданин НЕ является официальным помощником председателя Мосгордумы

4 марта, Mossovetinfo.ru – В Мосгордуме ждут результатов разбора инцидента между Ксенией Собчак и напавшим на нее молодым человеком назвавшимся помощником председателя Мосгордумы и заявляют, что что э...