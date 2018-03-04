Другие материалы
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Происшествия
05.03.2018, 19:37
Посылку с кокаином изъяли на международном почтамте в Москве
5 марта. Mossovetinfo.ru - Посылку с кокаином из Колумбии изъяли на международном почтамте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Посылка была от...
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Происшествия
04.03.2018, 18:37
Толкнувший Собчак гражданин НЕ является официальным помощником председателя Мосгордумы
4 марта, Mossovetinfo.ru – В Мосгордуме ждут результатов разбора инцидента между Ксенией Собчак и напавшим на нее молодым человеком назвавшимся помощником председателя Мосгордумы и заявляют, что что э...
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Происшествия
04.03.2018, 11:38
Водитель сбил пешехода на юге Москвы и скрылся
4 марта. Mossovetinfo.ru - Неизвестный наехал на пешехода на юге Москвы и скрылся. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. ДТП произошло на Варшавском шоссе. Автомобиль, который стал участником ав...