Пожар на площади около 3000 кв м на заводе пластмасс в городе Арамиле Свердловской области

24 марта, Mossovetinfo.ru - Пожар произошел на площади около 3000 квадратных метров на заводе пластмасс научно-производственный комплекс) в городе Арамиле Свердловской области на улице Клубной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.



До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.