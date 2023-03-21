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Происшествия     24.03.2023 09:22

Пожар на площади около 3000 кв м на заводе пластмасс в городе Арамиле Свердловской области

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Теги:  завод пластмасс  Арамиль Свердловской области  пожар 

24 марта, Mossovetinfo.ru - Пожар произошел на площади около 3000 квадратных метров на заводе пластмасс научно-производственный комплекс) в городе Арамиле Свердловской области на улице Клубной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.

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Теги: 
завод пластмасс  Арамиль Свердловской области  пожар 

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