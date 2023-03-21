Другие материалы
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Происшествия
24.03.2023, 09:22
Пожар на площади около 3000 кв м на заводе пластмасс в городе Арамиле Свердловской области
24 марта, Mossovetinfo.ru - Пожар произошел на площади около 3000 квадратных метров на заводе пластмасс научно-производственный комплекс) в городе Арамиле Свердловской области на улице Клубной, сообщи...
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Происшествия
21.03.2023, 23:07
Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Митрошиной за неуплату 120 млн рублей налогов
21 марта. Mossovetinfo.ru - Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело в отношении Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица в ос...
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Происшествия
21.03.2023, 11:01
Бастрыкин поручил проверить информацию об аварийности дома работников НКВД в центре Москвы
21 марта, Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и представить доклад в связи с появлением в СМИ информации об аварийном со...