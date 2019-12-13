13 декабря. Mossovetinfo.ru – Пожар на складе на Варшавском шоссе локализован на площади в 7 тысяч квадратных метров, сообщается в микроблоге московского управления МЧС.



Ранее сообщалось, что в ходе пожара произошло обрушение кровли здания на площади в 300 квадратных метров.



Общая площадь здания составляет 30 тысяч квадратных метров. Существует угроза обрушения отдельных частей здания.



В тушении пожара принимают участие более 120 человек личного состава, более 40 единиц техники, а также два вертолета. В ходе тушения пострадал один сотрудник МЧС.



В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают принадлежность складского помещения и причины его возгорания.