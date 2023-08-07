Пожар на Западной промзоне Одинцово локализован на площади 2000 квадратных метров

11 августа — Mossovetinfo.ru — Пожар на складах на Западной промзоне в Одинцово в 23.53 локализован на площади 2000 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.



"В Одинцово на Зеленой улице, д. 30а загорелся склад на площади 2 тыс. кв метров. Информация о пострадавших не поступала", — заявили в ведомстве.