Другие материалы
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Происшествия
11.08.2023, 01:34
Пожар на Западной промзоне Одинцово локализован на площади 2000 квадратных метров
11 августа — Mossovetinfo.ru — Пожар на складах на Западной промзоне в Одинцово в 23.53 локализован на площади 2000 квадр...
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Происшествия
08.08.2023, 08:25
За июль в России более 900 человек утонули, около 300 спасены
8 августа — Mossovetinfo.ru — Сотрудники МЧС России в июле спасли на водоемах страны 300 человек, более 900 человек утон...
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Происшествия
07.08.2023, 16:51
В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль
7 августа — Mossovetinfo.ru — В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль, Дептранс просит водителей выбирать пут...