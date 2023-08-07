 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     11.08.2023 01:34

Пожар на Западной промзоне Одинцово локализован на площади 2000 квадратных метров

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пожар  Одинцово  МЧС 

11 августа — Mossovetinfo.ru — Пожар на складах на Западной промзоне в Одинцово в 23.53 локализован на площади 2000 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В Одинцово на Зеленой улице, д. 30а загорелся склад на площади 2 тыс. кв метров. Информация о пострадавших не поступала", — заявили в ведомстве.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар  Одинцово  МЧС 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

01:34 Происшествия Пожар на Западной промзоне Одинцово локализован на площади 2000 квадратных метров

10:58 Город (Москва и область) 14 человек остаются в больнице после взрыва в Сергиевом Посаде

08:57 В мире 55% избирателей США против дополнительного финансирования Украины - опрос CNN -SSRS

07:59 Город (Москва и область) ПВО ночью сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города - Собянин

14:42 Город (Москва и область) В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека - губернатор

Актуальные материалы

16:30 Город (Москва и область) Сайт МосгорБТИ взломали проукраинские хакеры

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

10:14 Город (Москва и область) Московский урбанистический форум — 2023 — самый масштабный в своей истории - Сергунина

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru