14 июня. Mossovetinfo.ru — Пожар, произошедший в реконструируемом историческом здании на улице Пречистенка, потушен, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Пожар произошел на кровле здания, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К ликвидации было привлечено 12 единиц техники и 41 человек личного состава.



В течение полутора часов пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.



Ранее сообщалось, что из-за работ по тушению пожара, в районе улицы Пречистенка было частично ограничено движение транспорта.