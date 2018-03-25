25 марта. Mossovetinfo.ru – Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» считаются 35 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону Евгения Дедюхина.
В левом крыле здания, где находились кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, проводится тушение.
По последним официальным данным, в результате пожара погибли пять человек, из них трое женщин, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано.
Кроме того, около 200 животных 25 видов остались в контактном зоопарке на третьем этаже здания.
В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыт Телефон «Горячей линии» 8-(38-42)-58-23-33.
20:02 Происшествия Пожар в ТЦ в Кемерово: пропавшими без вести считаются 35 человек
18:42 Общество В Москве зафиксирован самый теплый день с начала весны
16:08 Общество МЧС: в Москве 25 и 26 марта ожидается ветер до 17 метров в секунду
15:25 Происшествия Три ребенка и женщина погибли в ТРЦ в Кемерово
13:03 В России Viber не выполнит требование ФСБ о дешифровке сообщений пользователей
10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле
15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы
17:56 Город (Москва и область) Матч Россия – Бразилия 23 марта в «Лужниках»: какие улицы перекроют
13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро
12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой
15:36 Город (Москва и область) Почти 2000 зданий отключат подсветку в «Час Земли» в Москве
16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю
08:28 Город (Москва и область) Итоги: Путин набирает в Москве 70.86% голосов, в Подмосковье - 74,49%