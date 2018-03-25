Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     25.03.2018 20:02

Пожар в ТЦ в Кемерово: пропавшими без вести считаются 35 человек

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Кемерово  пожар 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» считаются 35 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону Евгения Дедюхина.

В левом крыле здания, где находились кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, проводится тушение.

По последним официальным данным, в результате пожара погибли пять человек, из них трое женщин, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано.

Кроме того, около 200 животных 25 видов остались в контактном зоопарке на третьем этаже здания.

В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыт Телефон «Горячей линии» 8-(38-42)-58-23-33.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Кемерово  пожар 

Возврат к списку

Лента новостей

20:02 Происшествия Пожар в ТЦ в Кемерово: пропавшими без вести считаются 35 человек

18:42 Общество В Москве зафиксирован самый теплый день с начала весны

16:08 Общество МЧС: в Москве 25 и 26 марта ожидается ветер до 17 метров в секунду

15:25 Происшествия Три ребенка и женщина погибли в ТРЦ в Кемерово

13:03 В России Viber не выполнит требование ФСБ о дешифровке сообщений пользователей

Актуальные материалы

10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы

17:56 Город (Москва и область) Матч Россия – Бразилия 23 марта в «Лужниках»: какие улицы перекроют

13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро

12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой

15:36 Город (Москва и область) Почти 2000 зданий отключат подсветку в «Час Земли» в Москве

16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

08:28 Город (Москва и область) Итоги: Путин набирает в Москве 70.86% голосов, в Подмосковье - 74,49%

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru