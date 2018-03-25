25 марта. Mossovetinfo.ru – Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» считаются 35 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону Евгения Дедюхина.



В левом крыле здания, где находились кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, проводится тушение.



По последним официальным данным, в результате пожара погибли пять человек, из них трое женщин, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано.



Кроме того, около 200 животных 25 видов остались в контактном зоопарке на третьем этаже здания.



В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыт Телефон «Горячей линии» 8-(38-42)-58-23-33.