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Происшествия
05.10.2024, 10:03
Председатель СК России затребовал доклад по факту нападения мигрантов на местного жителя в Санкт-Петербурге
5 октября — Mossovetinfo.ru — Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» против появивши...
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Происшествия
30.09.2024, 08:31
Прокуратура контролирует обстоятельств пожара в ЖК в Ильменском проезде - погиб человек
30 сентября — Mossovetinfo.ru — Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пож...
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Происшествия
23.09.2024, 08:52
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении жителей Хорошёво-Мнёвники
23 сентября — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и взял ...