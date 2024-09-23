Председатель СК России затребовал доклад по факту нападения мигрантов на местного жителя в Санкт-Петербурге

5 октября — Mossovetinfo.ru — Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» против появившихся в Петербурге молодежных банд, состоящих из приезжих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Председателем СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) по факту нападения мигрантов на местного жителя в Санкт-Петербурге.



«Председателем СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мигрантов на местного жителя в Санкт-Петербурге



В социальных медиа опубликовано видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека. Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население», - отмечается в сообщении.



Также СК сообщает, что «Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе расследования уголовного дела».