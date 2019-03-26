26 марта. Mossovetinfo.ru – Предварительное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева назначены на 3 апреля, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда Москвы.
Мамаев, Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, и еще один фигурант дела, детский тренер Александр Протасовицкий, обвиняются в том, что 8 октября 2018 года устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, был поврежден автомобиль телеведущей. Свою вину обвиняемые не признают.
Предварительные слушания будут проходить в закрытом режиме.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что предварительное следствие по делу закончено, обвинительное заключение утверждено прокурором, дело передано для рассмотрения в суд.
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