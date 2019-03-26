Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     26.03.2019 10:53

Предварительное слушание по делу Кокорина и Мамаева начнется 3 апреля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Александр Кокорин  Павел Мамаев  уголовное дело  суд  слушания 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Предварительное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева назначены на 3 апреля, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда Москвы.

Мамаев, Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, и еще один фигурант дела, детский тренер Александр Протасовицкий, обвиняются в том, что 8 октября 2018 года устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, был поврежден автомобиль телеведущей. Свою вину обвиняемые не признают.

Предварительные слушания будут проходить в закрытом режиме.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что предварительное следствие по делу закончено, обвинительное заключение утверждено прокурором, дело передано для рассмотрения в суд.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Александр Кокорин  Павел Мамаев  уголовное дело  суд  слушания 

Возврат к списку

Лента новостей

11:47 Город (Москва и область) Суд обязал снести крупнейший торговый центр Зеленограда

11:10 Город (Москва и область) Пять «проблемных» жилых объектов достроят за счет средств московского бюджета

10:53 Происшествия Предварительное слушание по делу Кокорина и Мамаева начнется 3 апреля

10:02 Происшествия Московские спасатели вытащили из воды лыжника, провалившегося под лед

09:24 Город (Москва и область) Водителей не будут штрафовать за выезд на пять выделенных полос до перевода на ежедневный режим

Актуальные материалы

21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта

17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне

07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru