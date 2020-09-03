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Происшествия     03.09.2020 16:43

Приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП огласят 8 сентября

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Теги:  Михаил Ефремов  Ефремов  суд  ДТП 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом огласят 8 сентября. Об этом сообщила Елена Абрамова, судья Пресненского суда Москвы.

Ефремов ранее в четверг признал вину. Прокурор попросил для подсудимого 11 лет колонии.

ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер в состоянии алкогольного опьянения на Jeep Grand Cherokee в 21.44 выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в автомобиль «Лада», водитель которой скончался.


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Теги: 
Михаил Ефремов  Ефремов  суд  ДТП 

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