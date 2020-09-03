3 сентября. Mossovetinfo.ru – Приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом огласят 8 сентября. Об этом сообщила Елена Абрамова, судья Пресненского суда Москвы.
Ефремов ранее в четверг признал вину. Прокурор попросил для подсудимого 11 лет колонии.
ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер в состоянии алкогольного опьянения на Jeep Grand Cherokee в 21.44 выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в автомобиль «Лада», водитель которой скончался.
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