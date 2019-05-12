12 мая. Mossovetinfo.ru – Прощение журналистом с Сергеем Доренко, которое должно было пройти 12 мая на Троекуровском кладбище, не состоится, так как полиция отказалась выдавать его тело. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой работал Доренко.



Полиция отказалась выдавать тело «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». Дочери Доренко от первого брака – Ксения и Екатерина - утверждают, что журналист мог быть отравлен.



Вскрытие проводилось в день смерти. Тогда была установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.



Главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил, что скорее речь идет о том, что необходимо дождаться результатов судебно-химического исследования. Его проведение будет максимально ускорено.



Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в Москве на 60-м году жизни, упав с мотоцикла. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть. Сообщалось, что Доренко причина смерти не в ДТП - Доренко умер от естественных причин.