26 марта. Mossovetinfo.ru – 48 человек погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, которого цитирует ТАСС.
Пожар в ТРЦ начался днем в воскресенье, 26 марта. Сообщалось, что не сработали ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения. Люди оказались заблокированы в залах кинотеатра. Кроме того, были закрыты пожарные выходы.
Из-за высокой температуры и угрозы обрушения пожарные очень долго не могли попасть на четвертый этаж здания. До позднего вечера считалось, что погибли 5 человек. Остальные тела нашли на четвертом этаже.
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