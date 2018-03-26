26 марта. Mossovetinfo.ru – 48 человек погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, которого цитирует ТАСС.



Пожар в ТРЦ начался днем в воскресенье, 26 марта. Сообщалось, что не сработали ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения. Люди оказались заблокированы в залах кинотеатра. Кроме того, были закрыты пожарные выходы.



Из-за высокой температуры и угрозы обрушения пожарные очень долго не могли попасть на четвертый этаж здания. До позднего вечера считалось, что погибли 5 человек. Остальные тела нашли на четвертом этаже.