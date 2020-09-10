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Происшествия     10.09.2020 01:04

Пять фанатов ЦСКА получили условные сроки за драку на Курском вокзале, в которой погиб человек

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Теги:  фанаты  драка  суд  приговор  Курский вокзал 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - Пятеро фанатов ЦСКА получили от 2,5 до 3,5 лет условно за участие в драке на Курском вокзале, в которой погиб человек, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

В зависимости от своих действий они признаны виновными в умышленном причинении средней̆ тяжести вреда здоровью, хулиганстве и побоях. Двое фанатов приговорены к наказанию в виде 2,5 лет условно, один - 3 года условно, еще двое получили 3,5 года условно.

Ранее еще четверо фанатов ЦСКА за участие в этой драке получили от 6 до 11 лет колонии строгого режима.

Драка произошла в июле 2018 года, когда фанаты ЦСКА на платформе Курского вокзала избили двух пассажиров поезда «Санкт-Петербург – Нижний Новгород». Один из пострадавших в результате побоев скончался, второй был госпитализирован.


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Теги: 
фанаты  драка  суд  приговор  Курский вокзал 

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