10 сентября. Mossovetinfo.ru - Пятеро фанатов ЦСКА получили от 2,5 до 3,5 лет условно за участие в драке на Курском вокзале, в которой погиб человек, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
В зависимости от своих действий они признаны виновными в умышленном причинении средней̆ тяжести вреда здоровью, хулиганстве и побоях. Двое фанатов приговорены к наказанию в виде 2,5 лет условно, один - 3 года условно, еще двое получили 3,5 года условно.
Ранее еще четверо фанатов ЦСКА за участие в этой драке получили от 6 до 11 лет колонии строгого режима.
Драка произошла в июле 2018 года, когда фанаты ЦСКА на платформе Курского вокзала избили двух пассажиров поезда «Санкт-Петербург – Нижний Новгород». Один из пострадавших в результате побоев скончался, второй был госпитализирован.
01:18 В России Россия в четверг, 10 сентября возобновляет авиасообщение с Мальдивами
01:04 Происшествия Пять фанатов ЦСКА получили условные сроки за драку на Курском вокзале, в которой погиб человек
17:21 Город (Москва и область) Дептранс прогнозирует пробки по вечерам на дорогах Москвы до конца недели
16:50 Общество 40-летняя жительница Подмосковья родила 14-го ребенка
16:02 В мире Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии
11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос
07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП
01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде
17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники
12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей
10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин