10 сентября. Mossovetinfo.ru - Пятеро фанатов ЦСКА получили от 2,5 до 3,5 лет условно за участие в драке на Курском вокзале, в которой погиб человек, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.



В зависимости от своих действий они признаны виновными в умышленном причинении средней̆ тяжести вреда здоровью, хулиганстве и побоях. Двое фанатов приговорены к наказанию в виде 2,5 лет условно, один - 3 года условно, еще двое получили 3,5 года условно.



Ранее еще четверо фанатов ЦСКА за участие в этой драке получили от 6 до 11 лет колонии строгого режима.



Драка произошла в июле 2018 года, когда фанаты ЦСКА на платформе Курского вокзала избили двух пассажиров поезда «Санкт-Петербург – Нижний Новгород». Один из пострадавших в результате побоев скончался, второй был госпитализирован.