Другие материалы
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Происшествия
05.06.2023, 12:54
Пять москвичей, — пособников телефонных мошенников с Украины, задержали в Москве
5 июня — Mossovetinfo.ru — Пять москвичей, — пособников телефонных мошенников с Украины, задержали в Москве, по подо...
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Происшествия
01.06.2023, 17:02
Прокуратура: вероятно поджог повредил ночью 37 маршруток на автостоянке в Ногинске
1 июня — Mossovetinfo.ru — Ногинская городская прокуратура контролирует установление причин пожара на территории а...
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Происшествия
01.06.2023, 16:46
Осужден за взятку руководитель теруправления Московской области — следком
1 июня — Mossovetinfo.ru — В Московской области бывший руководитель территориального управления Росимущества Моск...