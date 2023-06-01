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Происшествия     05.06.2023 12:54

Пять москвичей, — пособников телефонных мошенников с Украины, задержали в Москве

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Теги:  Москва  мошенники  задержание  Украина  средства  пособники  SIM-карты  шлюзы  колл-центры 

5 июня — Mossovetinfo.ru — Пять москвичей, — пособников телефонных мошенников с Украины, задержали в Москве, по подозрению в обеспечивании работу спецоборудования для подмены телефонных номеров звонившего из-за границы афериста на российский и при этом соблюдать анонимность, сообщается на сайте МВД Медиа.

Это позволяло реализовывать различные мошеннические схемы хищения средств со счетов россиян.

Сообщается, что задержанные покупали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи, в случае блокировки одной из SIM-карт ее меняли на новую, выполняя указания работодателей.

В ходе обысков в Москве и области изъято более десяти тысяч SIM-карт различных операторов сотовой связи, GSM-шлюзы, модемы, компьютеры и другое оборудование.
Задержанным предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы расширяют работу по набору новых сотрудников в колл-центры, с помощью которых вымогают деньги у граждан России и стран СНГ для финансирования украинской армии.

УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУ МВД России по городу Москве в конце апреля была пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших колл-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере.

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Теги: 
Москва  мошенники  задержание  Украина  средства  пособники  SIM-карты  шлюзы  колл-центры 

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