Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     30.05.2019 10:27

Самолет А-320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Шереметьево  авиапроисшествия 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Авиалайнер А-320, следовавший по маршруту Москва - Грозный, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

К месту посадки следуют пожарные расчеты в количестве 10 цистерн, а также подразделения МЧС.

Подробности авиапроисшествия не сообщаются.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Шереметьево  авиапроисшествия 

Возврат к списку

Лента новостей

11:43 Происшествия Мосгоруд назначил дату рассмотрения апелляции по делу Кокорина и Мамаева

11:11 Город (Москва и область) Власти Подмосковья подготовили к купальному сезону 208 пляжей

10:37 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют 2 июня в связи со съемками фильма

10:27 Происшествия Самолет А-320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

10:09 Город (Москва и область) Более 570 семей переехали по программе реновации в Дмитровском районе и Бескудниково

Актуальные материалы

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая

15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru