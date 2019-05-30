30 мая. Mossovetinfo.ru – Авиалайнер А-320, следовавший по маршруту Москва - Грозный, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



К месту посадки следуют пожарные расчеты в количестве 10 цистерн, а также подразделения МЧС.



Подробности авиапроисшествия не сообщаются.