22 мая. Mossovetinfo.ru – Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Москва – Благовещенск, после взлета из Москвы вернулся в аэропорт Домодедово в связи с появлением данных о неисправности, сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.



Сообщается, что, когда самолет набрал высоту, появилась индикация технической неисправности. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.



Пассажиры будут доставлены в Благовещенск резервным самолетом. Причины срабатывания индикации неисправности устанавливаются, проводится расследование.