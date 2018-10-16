16 октября. Mossovetinfo.ru – На участке Люблинско-Дмитровской линии метро днем 16 октября произошел сбой, сообщает пресс-служба московского метрополитена.



На центральном участке линии из-за инцидента с пассажиром были увеличены интервалы движения поездов.



В настоящее время движение поездов введено в график. О подробностях инцидента не сообщается.