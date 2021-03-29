Сбой произошел днем 29 марта на синей ветке метро

29 марта. Mossovetinfo.ru — Сбой в движении поездов произошел днем в понедельник, 29 марта на Арбатско-Покровской линии метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что из-за падения человека на пути нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Курская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.