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Происшествия     29.03.2021 11:45

Сбой произошел днем 29 марта на синей ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой в метро 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Сбой в движении поездов произошел днем в понедельник, 29 марта на Арбатско-Покровской линии метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что из-за падения человека на пути нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Курская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой в метро 

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