Сбой произошел днем 4 июня на красной ветке метро

4 июня. Mossovetinfo.ru — На Сокольнической линии метро днем в пятницу, 4 июня, произошел сбой в движении поездов, сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что на центральном участке линии из-за упавшего на пути человека временно увеличены интервалы движения поездов.



В настоящее время движение поездов на линии вводится в график.