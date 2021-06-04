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Происшествия     04.06.2021 14:31

Сбой произошел днем 4 июня на красной ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

4 июня. Mossovetinfo.ru — На Сокольнической линии метро днем в пятницу, 4 июня, произошел сбой в движении поездов, сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что на центральном участке линии из-за упавшего на пути человека временно увеличены интервалы движения поездов.

В настоящее время движение поездов на линии вводится в график.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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