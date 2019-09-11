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Происшествия     12.09.2019 08:15

Сбой произошел утром 12 сентября на серой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в четверг, 12 сентября на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Из-за падения пассажира на рельсы было временно приостановлено движение поездов между станциями «Алтуфьево» и «Отрадное».

В настоящее время движение восстановлено и введено в график. О состоянии пострадавшего пассажира не сообщается.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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