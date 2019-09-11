Другие материалы
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Происшествия
12.09.2019, 08:15
Сбой произошел утром 12 сентября на серой ветке метро
12 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в четверг, 12 сентября на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщает пресс-служба столичной подземки. Из-за падени...
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Происшествия
11.09.2019, 17:01
Суд вернул в прокуратуру дело Кирилла Серебренникова
11 сентября. Mossovetinfo.ru – Мещанский районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве в рамках реализации проекта «Платформа». С...
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Происшествия
11.09.2019, 13:25
Пассажир погиб на станции метро «Университет» в результате падения под поезд
11 сентября. Mossovetinfo.ru – На станции метро «Университет» пассажир погиб в результате падения под поезд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Для того, чтобы извлечь тело погибшег...