12 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в четверг, 12 сентября на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщает пресс-служба столичной подземки.



Из-за падения пассажира на рельсы было временно приостановлено движение поездов между станциями «Алтуфьево» и «Отрадное».



В настоящее время движение восстановлено и введено в график. О состоянии пострадавшего пассажира не сообщается.