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Происшествия     14.10.2019 08:25

Сбой произошел утром 14 октября на красной ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Cбой произошел рано утром в понедельник, 14 октября, на Сокольнической линии метро.

Станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарёво» более часа были закрыты - не было движения поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная».

Причины ЧП не сообщаются. В настоящее время движение вводится в график.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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