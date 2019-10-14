14 октября. Mossovetinfo.ru – Cбой произошел рано утром в понедельник, 14 октября, на Сокольнической линии метро.
Станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарёво» более часа были закрыты - не было движения поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная».
Причины ЧП не сообщаются. В настоящее время движение вводится в график.
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