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Происшествия     11.03.2021 19:24

Сбой произошел вечером 11 марта на красной ветке в метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

11 марта. Mossovetinfo.ru – На Сокольнической линии метро вечером в четверг, 11 марта, произошел сбой, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что из-за упавшего на пути человека на центральном участке линии увеличены интервалы движения поездов.  

Дополнено в 10:36: Движение поездов на линии введено в график.  

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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