Сбой произошел вечером 11 марта на красной ветке в метро

11 марта. Mossovetinfo.ru – На Сокольнической линии метро вечером в четверг, 11 марта, произошел сбой, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что из-за упавшего на пути человека на центральном участке линии увеличены интервалы движения поездов.



Дополнено в 10:36: Движение поездов на линии введено в график.