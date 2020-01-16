16 января. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении электричек произошел утром в четверг, 16 января, на Казанском направлении МЖД, сообщают очевидцы.
Сообщается, что электрички задерживаются по направлению в область. Официального подтверждения данной информации пока нет.
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