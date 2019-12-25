25 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в среду, 25 декабря на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.



Из-за упавшего на рельсы пассажира временно было остановлено движение на участке от станции «Беговая» до станции «Таганская». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.



В настоящее время движение поездов на линии восстановлено.