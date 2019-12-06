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Происшествия     06.12.2019 08:27

Сбой в движении поездов произошел утром 6 декабря на фиолетовой ветке метро

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Теги:  сбой  сбой в метро  метро 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в пятницу, 6 декабря, на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает telegram-канал «Едем по Москве».

Сообщается, что на северном участке линии поезда от станции «Сходненская» в сторону центра по техническим причинам следуют с увеличенными интервалами.


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Карта места

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Теги: 
сбой  сбой в метро  метро 

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