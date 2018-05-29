30 мая. Mossovetinfo.ru – Две детей и четверо взрослых пострадали в Москве в результате падений деревьев из-за сильного ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.



В настоящее время в Москве зафиксировано падение семи деревьев. Ранее сообщалось, что из-за падения дерева на трамвайные пути, были изменены маршруты движения двух трамвайных маршрутов в центре Москвы.