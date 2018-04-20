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Происшествия     20.04.2018 12:42

СК уточнил число погибших при пожаре в Кемерово 25 марта

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Теги:  пожар  СК  СКР  Кемерово 

20 апреля. Mossovetinfo.ru – При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в КР,

Отмечается, что определить окончательно число жертв удалось после проверки всех обращений о пропавших при пожаре людях и заключения экспертов.

Пожар в Кемерово произошел 25 марта.


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Теги: 
пожар  СК  СКР  Кемерово 

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