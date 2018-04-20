20 апреля. Mossovetinfo.ru – При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в КР,



Отмечается, что определить окончательно число жертв удалось после проверки всех обращений о пропавших при пожаре людях и заключения экспертов.



Пожар в Кемерово произошел 25 марта.