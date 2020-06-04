4 июня. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина.



Дело возбуждено по статьями «склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков» и «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».



Ранее супруга Платошкина сообщила, что в его квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски.



Платошкин – бывший сотрудник МИДа, работавший в Германии. Последние годы он принимал в различных выборах, в том числе в выборах в Государственную Думу.