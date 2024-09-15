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Происшествия     17.09.2024 08:43

СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева

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Теги:  СК  мошенничество  Пашаев  Блиновский  уголовное дело 

17 сентября — Mossovetinfo.ru — В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. СК РФ сообщает, что Пашаев обещал за деньги освободить Блиновских от уголовной ответственности. Его подозревают в получении денег для взятки от Алексея Блиновского.

«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева», – говорится в материале.

Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу.

Отмечается, что бывший адвокат получил от Блиновского деньги. Пашаев задержан в Москве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает СК.

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Теги: 
СК  мошенничество  Пашаев  Блиновский  уголовное дело 

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