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Происшествия     06.12.2022 21:39

Сотрудник полиции, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии опьянения и повлекшего смерть человека задержан в Балашихе

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Теги:  Балашиха  полиция  сотрудник  ДТП 

6 декабря. Mossovetinfo.ru - Сотрудник полиции, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии опьянения и повлекшего смерть смерть 44-летней женщины задержан в Балашихе следователем следственного отдела, сообщает сайт ГСУ СК России по Московской области.

"По данным следствия, 5 декабря 2022 года оперуполномоченный, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем и двигаясь по проезжей части, совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате пассажирка одной из машин скончалась".

Проводятся следственные действия.

Региональный сайт полиции сообщает, что "сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке".

Также сообщается, что "5 декабря текущего года в 14:37 на 4 километре Разинского шоссе водитель, управляя автомобилем «Range Rover», не справился с управлением и совершил столкновение с 3 автомобилями. В результате происшествия пассажир одного из автомобилей погиб, а водитель этой же машины с различными телесными повреждениям госпитализирован в медицинское учреждение.

Установлено, что за рулем личного автомобиля находился сотрудник МУ МВД России «Балашихинское», который двигался в нерабочее время на личном транспорте. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался".

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Теги: 
Балашиха  полиция  сотрудник  ДТП 

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