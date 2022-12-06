Сотрудник полиции, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии опьянения и повлекшего смерть человека задержан в Балашихе

6 декабря. Mossovetinfo.ru - Сотрудник полиции, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии опьянения и повлекшего смерть смерть 44-летней женщины задержан в Балашихе следователем следственного отдела, сообщает сайт ГСУ СК России по Московской области.



"По данным следствия, 5 декабря 2022 года оперуполномоченный, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем и двигаясь по проезжей части, совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате пассажирка одной из машин скончалась".



Проводятся следственные действия.



Региональный сайт полиции сообщает, что "сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке".



Также сообщается, что "5 декабря текущего года в 14:37 на 4 километре Разинского шоссе водитель, управляя автомобилем «Range Rover», не справился с управлением и совершил столкновение с 3 автомобилями. В результате происшествия пассажир одного из автомобилей погиб, а водитель этой же машины с различными телесными повреждениям госпитализирован в медицинское учреждение.



Установлено, что за рулем личного автомобиля находился сотрудник МУ МВД России «Балашихинское», который двигался в нерабочее время на личном транспорте. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался".