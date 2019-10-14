15 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Росгвардии задержали в одной из московских больниц мужчину, который устроил дебош в больнице на северо-западе Москвы, у задержанного изъят сигнальный пистолет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве.



Сообщается, что в дежурную часть вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из больницы. Сотрудники больницы сообщили, что скорая помощь доставила в приемное отделение нетрезвого мужчину с незначительными повреждениями. Мужчина отказывался от помощи, оскорблял сотрудников больницы, а также держался за карман куртки и отказывался ее снять.



В больницу прибыла группа задержания, которая попыталась успокоить дебошира. В присутствии понятых в ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят сигнальный пистолет. Дебошир задержан.