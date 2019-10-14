Другие материалы
-
Происшествия
15.10.2019, 10:05
СК РФ проводит обыски в региональных штабах и на квартирах ряда сотрудников ФБК
15 октября. Mossovetinfo.ru – Следователи проводят обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией в 30 регионах страны, а также на квартирах ряда сотрудников ФБК, сообщается на официальном сайте СК РФ. ...
-
Происшествия
15.10.2019, 09:35
Сотрудники Росгвардии задержали в московской больнице дебошира с сигнальным пистолетом
15 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Росгвардии задержали в одной из московских больниц мужчину, который устроил дебош в больнице на северо-западе Москвы, у задержанного изъят сигнальный пистол...
-
Происшествия
14.10.2019, 18:09
Суд приговорил двух участников разбойного нападения в центре Москвы к 10 годам колонии
14 октября. Mossovetinfo.ru – Таганский районный суд Москвы приговорил двух участников разбойного нападения в центре Москвы к двум годам колонии, сообщает АГН «Москва». Нападение произошло ос...