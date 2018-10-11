11 октября. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева, проходящих подозреваемыми по делу о хулиганстве. Они арестованы до 8 декабря и отправятся в СИЗО.
Кокорин и Мамаев в компании приятелей утром 8 октября на стоянке в районе 2-й Брестской улицы избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и повредили ее автомашину. Мужчина получил перелом носа и сотрясение мозга.
Через час в кафе на Большой Никитской улице компания напала на чиновника Минпромторга Дениса Пака. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Позже одно из дел было переквалифицировано в статью «Хулиганство».
В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Александра Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальное наказание по данной статье - семь лет лишения свободы.
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