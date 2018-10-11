Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     11.10.2018 21:58

Суд арестовал братьев Кокориных и Мамаева на два месяца

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  суд  арест  Александр Кокорин  Павел Мамаев  Кокорин  Мамаев 

11 октября. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева, проходящих подозреваемыми по делу о хулиганстве. Они арестованы до 8 декабря и отправятся в СИЗО.

Кокорин и Мамаев в компании приятелей утром 8 октября на стоянке в районе 2-й Брестской улицы избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и повредили ее автомашину. Мужчина получил перелом носа и сотрясение мозга.

Через час в кафе на Большой Никитской улице компания напала на чиновника Минпромторга Дениса Пака. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Позже одно из дел было переквалифицировано в статью «Хулиганство».

В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Александра Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальное наказание по данной статье - семь лет лишения свободы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
суд  арест  Александр Кокорин  Павел Мамаев  Кокорин  Мамаев 

Возврат к списку

Лента новостей

21:58 Происшествия Суд арестовал братьев Кокориных и Мамаева на два месяца

15:18 Город (Москва и область) Первые поезда «Иволга» для МЦД поступят в Москву в начале декабря

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

14:14 Власть Госдума приняла закон о сохранении налоговых льгот в прежних границах пенсионного возраста

14:02 Общество Бабье лето продлится в Москве еще неделю

Актуальные материалы

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля

11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ

10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации

01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД

11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве

08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru