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Происшествия     26.11.2019 11:05

Суд отказался признать незаконной систему распознавания лиц в системе видеонаблюдения

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Теги:  суд  видеонаблюдение  система распознавания лиц 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Савеловский районный суд Москвы отказался признать незаконным использование системы распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что москвичка Алена Попова подала иск, в котором просила признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

По мнению Поповой, сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности, отнесены к биометрическим персональным данным. Однако по закону сбор и обработка таких данных возможны только при наличии согласия гражданина в письменной форме, либо в случаях попадающих под действие законов об обороне, безопасности и противодействии терроризму.

Однако суд принял решение, что видеоизображения не могут считаться биометрическими персональными данными, соответственно нет необходимости получать письменное согласие граждан на их обработку. По мнению суда, система видеонаблюдения с системой распознавания лиц может распознать лицо человека, но не может установить его личность, так как в базе не содержатся биометрические данные человека: изображения радужной оболочки глаза, данные о росте и весе, и другие.


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Теги: 
суд  видеонаблюдение  система распознавания лиц 

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