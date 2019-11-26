26 ноября. Mossovetinfo.ru – Савеловский районный суд Москвы отказался признать незаконным использование системы распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщают «Ведомости».
Ранее сообщалось, что москвичка Алена Попова подала иск, в котором просила признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
По мнению Поповой, сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности, отнесены к биометрическим персональным данным. Однако по закону сбор и обработка таких данных возможны только при наличии согласия гражданина в письменной форме, либо в случаях попадающих под действие законов об обороне, безопасности и противодействии терроризму.
Однако суд принял решение, что видеоизображения не могут считаться биометрическими персональными данными, соответственно нет необходимости получать письменное согласие граждан на их обработку. По мнению суда, система видеонаблюдения с системой распознавания лиц может распознать лицо человека, но не может установить его личность, так как в базе не содержатся биометрические данные человека: изображения радужной оболочки глаза, данные о росте и весе, и другие.
11:05 Происшествия Суд отказался признать незаконной систему распознавания лиц в системе видеонаблюдения
11:01 В России Закон об обязательной идентификации домашних животных внесут в Госдуму до конца года
10:03 Город (Москва и область) Спасением диких животных в Москве займется победитель открытого конкурса
09:31 Город (Москва и область) Проект «Московское долголетие» проведет голосование «Человек года»
09:16 Другое Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от спорта на 4 года
11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов
10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы