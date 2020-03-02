2 марта. Mossovetinfo.ru – Кассационный суд отправил на пересмотр дело активиста Константина Котова, осужденного на4 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов.



Дело возвращено в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, до нового рассмотрения дела Котов будет находится под стражей.



При этом, Генпрокуратура просила снизить наказание Котову с 4 лет до 1 года, а защита Котова настаивала на полной отмене приговора как незаконного. Кроме того, в суд поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в которой приговор Котову назван чрезмерно суровым.



Котов был осужден в сентябре 2019 года. В ГСУ СК РФ по Москве заявили, что за полгода Котов неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил проведения митингов. По версии следствия Котов неоднократно принимал участие в несогласованных акциях, кроме того, установлен как минимум один эпизод призывов со стороны Котова к участию в несанкционированной акции.



Котов на суде первой инстанции свою вину не признал. Прокуратура просила для Котова 4,5 лет заключения, однако суд ограничился лишением свободы на 4 года. Апелляция Котова в Мосгорсуде осталась без удовлетворения, Мосгорсуд оставил в силе приговор суда первой инстанции.



25 января президент России Владимир Путин поручил проверить «законность и обоснованность» приговора. После этого, 27 января Конституционный суд постановил пересмотреть вынесенный Котову приговор, и указал судам общей юрисдикции, что при вынесении приговоров по статье за нарушение правил проведения митингов, наказание в виде лишения свободы может назначаться только если будет доказано, что действия подсудимого несли реальную угрозу общественному порядку.