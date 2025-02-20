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Происшествия     24.02.2025 11:14

Суд в Анталье приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку, оставившую новорожденную в аэропорту

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Теги:  Турция  Анталья  новорожденная  унитаз  суд 

24 февраля — Mossovetinfo.ru — Суд в турецкой Анталье в понедельник приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку оставившую в октябре 2024 года новорожденную дочь в унитазе в туалете аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.

Тогда же в октябре 2024 года в Турции была также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал Елену, прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины. Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности, и хотят вернуться в Россию с дочкой Николь.

Защищающие ребенка юристы от турецкого министерства по делам семьи потребовали максимального наказания для Екатерины. По их мнению, она зашла в туалет для инвалидов намеренно, так как хладнокровно запланировала это деяние, ведь в такой туалет заходят реже.

Вопрос о судьбе ребенка будет решаться отдельно. Генеральное консульство РФ в Анталье работает над возвращением в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта.

11 декабря уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова в своем Telegram-канале сообщила, что девочке, рожденной и оставленной в аэропорту Антальи, нашли временного опекуна. Тогда же омбудсмен также выразила надежду, что девочка окажется в России к Новому году.

В октябре 2024 года в аэропорту Антальи в унитазе уборщица обнаружила новорожденного ребенка  в туалете для инвалидов, ребенка экстренно госпитализировали после первоначального вмешательства медицинских бригад, полицейским в течении 12 минут удалось задержать его мать туристку из России.

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Теги: 
Турция  Анталья  новорожденная  унитаз  суд 

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