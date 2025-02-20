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Происшествия
24.02.2025, 11:14
Суд в Анталье приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку, оставившую новорожденную в аэропорту
24 февраля — Mossovetinfo.ru — Суд в турецкой Анталье в понедельник приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку оставившую...
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Происшествия
21.02.2025, 17:40
Житель Подольска осужден за госизмену и диверсию на 15 лет – УФСБ
21 февраля — Mossovetinfo.ru — Житель подмосковного Подольска гражданин РФ Болдырев Роман Рафаилович, 2000 г. р., совер...
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Происшествия
20.02.2025, 06:59
На горящее здание на Варшавском шоссе авиация сбросила за 65 раз 400 тонн огнетушащей смеси
20 февраля — Mossovetinfo.ru — 400 тонн огнетушащей смеси сбросила авиация в ходе тушения пожара в административном з...