2 октября. Mossovetinfo.ru – Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам несанкционированной акции в Москве 27 июля.



Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.



После проведения акции 27 июля сотрудники «Автодора» обнаружили повреждения архитектурных форм и объектов дорожного хозяйства. Кроме того, объединение предоставило правоохранителям 20 автомобилей для перекрытия дорог, вынуждено было провести дополнительную уборку в местах массового скопления граждан, а также восстанавливать поврежденные газоны на площади более 1 тысячи квадратных метров на Новом Арбате. Все это привело к дополнительным расходам.



В связи с этим ГБУ «Автомобильные дороги» потребовало взыскать с организаторов несанкционированной акции 11,5 миллиона рублей. Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с организаторов акции 3 миллиона 402 тысячи рублей.



Ответчики не согласились с решение суда и заявили о намерении его обжаловать.



Ранее, 10 сентября Коптевский суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» и постановил взыскать с ответчиков 1 миллион 218 тысяч 591 рублей 58 копеек. Ответчиками по иску были заявлены Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров, однако Албуров был исключен судом из числа ответчиков.



Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля. По данным МВД, в акции приняли участие 3,5 тысячи человек, более тысячи человек было задержано. Участники акции требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации.



Следственный комитет возбудил по итогам акции уголовные дела по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти».