Другие материалы
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Происшествия
02.10.2019, 09:55
Арсенал оружия обнаружен на даче жителя Балашихи
2 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции изъяли на даче ранее судимого 40-летнего жителя Балашихи в Ногинском районе Московской области целый арсенал оружия, сообщается официально сайте Глав...
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Происшествия
02.10.2019, 09:30
Суд в Москве частично удовлетворил иск «Автодора» к организаторам несогласованной акции 27 июля
2 октября. Mossovetinfo.ru – Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам несанкционированной акции в Москве 27 июля. Ответчиками по иск...
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Происшествия
01.10.2019, 18:14
В Госдуме объявлена эвакуация
1 октября. Mossovetinfo.ru – В Государственной Думе объявлена эвакуация. Об этом ИА «Моссовет» сообщил источник в нижней палате парламента. Причины эвакуации на данный момент выясняются. В Го...