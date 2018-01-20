14:45 Общество Полиция намерена массово забрать жителей народного схода на Юго-западе Москвы – СМИ
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12:11 Город Собянин 24 января ответит на вопросы москвичей в прямом эфире
11:27 Общество Низкое атмосферное давление будет в Москве в субботу
10:08 Город Москвичей попросили по возможности перестать на общественный транспорт
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11:17 Город В Москве ввели 14 домов для программы реновации
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15:23 Общество Музей Высоцкого в Москве с 1 февраля закроется на реконструкцию
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09:23 Мнения Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации