13 мая. Mossovetinfo.ru – Эксперты идентифицировали тела 40 погибших при пожаре самолета «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево, сообщается на официальном сайте СК РФ.
Тело еще одного погибшего – гражданина США – будет идентифицировано в ближайшее время.
Расследование дела продолжается, допрошены сотрудники аэропорта и очевидцы случившегося, опрошены пострадавшие, в аэропорту Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот» изъят ряд документов, имеющих отношение к случившемуся. Следователи совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) исследуют данные бортовых самописцев. Назначен ряд иных экспертиз, призванных восстановить объективную картину произошедшего.
Трагедия произошла в воскресенье, 5 мая. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва – Мурманск. Через 28 минут после вылета лайнер вернулся в аэропорт Шереметьево, но при аварийной посадке загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.
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