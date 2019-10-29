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Происшествия     29.10.2019 09:44

Три человека погибли после передозировки опиатами в квартире в центре Москвы

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Теги:  наркоманы  передозировка  смерть 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Три человека погибли, еще один был госпитализирован в результате передозировки опиатами в квартире в центре Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что со службы «02» поступило сообщение об обнаружении трупов в квартире на улице Бакунинская. В квартире были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Еще одна женщина, находившаяся в квартире, была госпитализирована. Установлено, что все они употребляли опиаты и превысили дозу. Также установлено, что квартиру снимал один из погибших мужчин.

По факту случившегося проводится проверка.


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Теги: 
наркоманы  передозировка  смерть 

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