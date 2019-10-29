29 октября. Mossovetinfo.ru – Три человека погибли, еще один был госпитализирован в результате передозировки опиатами в квартире в центре Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщается, что со службы «02» поступило сообщение об обнаружении трупов в квартире на улице Бакунинская. В квартире были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Еще одна женщина, находившаяся в квартире, была госпитализирована. Установлено, что все они употребляли опиаты и превысили дозу. Также установлено, что квартиру снимал один из погибших мужчин.



По факту случившегося проводится проверка.